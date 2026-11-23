El CNE descartó la posibilidad de tener un conteo rápido para las elecciones seccionales

El Pleno del Consejo Nacional Electoral anunció que no habrá conteo rápido en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del próximo domingo 29 de noviembre del 2026.

La decisión se tomó en la sesión del Pleno desarrollada este lunes 23 de noviembre y contó con los votos favorables de los consejeros José Cabrera, Enrique Pita y José Merino.

Mientras que la consejera Esthela Acero se abstuvo de votar y la consejera Elena Nájera votó en contra.

Los consejeros basaron su decisión en una informe sobre las afectaciones a la muestra estadística por los estragos asociados al fenómeno de El Niño.

Según Cabrera, las fuertes lluvias podrían afectar a las juntas receptoras del voto en las que se realice el conteo rápido, lo que podría afectar los resultados.

A decir del funcionario, se espera que los primeros resultados de las elecciones se conozcan a partir de las 18:00 del domingo.