CNE descarta conteo rápido en las elecciones seccionales del domingo 29 de noviembre
El Pleno del CNE aprobó un informe que recomienda que no se realice el conteo rápido en las elecciones seccionales y del Cpccs.
El CNE descartó la posibilidad de tener un conteo rápido para las elecciones seccionales
Flickr CNE.
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Actualizado:
23 nov 2026 - 16:40
El Pleno del Consejo Nacional Electoral anunció que no habrá conteo rápido en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del próximo domingo 29 de noviembre del 2026.
La decisión se tomó en la sesión del Pleno desarrollada este lunes 23 de noviembre y contó con los votos favorables de los consejeros José Cabrera, Enrique Pita y José Merino.
Mientras que la consejera Esthela Acero se abstuvo de votar y la consejera Elena Nájera votó en contra.
Los consejeros basaron su decisión en una informe sobre las afectaciones a la muestra estadística por los estragos asociados al fenómeno de El Niño.
Según Cabrera, las fuertes lluvias podrían afectar a las juntas receptoras del voto en las que se realice el conteo rápido, lo que podría afectar los resultados.
A decir del funcionario, se espera que los primeros resultados de las elecciones se conozcan a partir de las 18:00 del domingo.
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