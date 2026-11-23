Los ecuatorianos acudirán a las urnas este domingo 29 de noviembre de 2026 para elegir a las autoridades seccionales y a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Para esta jornada electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) definió 8 diseños de papeletas, cada uno identificado con un color diferente.

Sin embargo, no todos los ciudadanos recibirán las ocho papeletas. La cantidad dependerá de las dignidades que se eligen en cada circunscripción electoral.

Así, quienes voten en zonas urbanas recibirán seis, en las zonas rurales siete y los ecuatorianos en el exterior tres.

¿Cuántas papeletas recibirán los ciudadanos en las elecciones del 29 de noviembre?

La diferencia está relacionada con las autoridades que se eligen en cada jurisdicción.

En las zonas urbanas se entregarán seis papeletas:

Una para elegir prefecto y viceprefecto. Una para elegir alcalde. Una para elegir concejales urbanos. Tres para elegir a los integrantes del CPCCS.

En las zonas rurales se entregarán siete papeletas:

Una para elegir prefecto y viceprefecto. Una para elegir alcalde. Una para elegir concejales rurales. Una para elegir vocales de juntas parroquiales rurales. Tres para elegir a los integrantes del CPCCS.

La diferencia es que los electores rurales deben escoger dos dignidades propias de su territorio: concejales rurales y vocales de juntas parroquiales. Por eso, reciben una papeleta más que quienes votan en zonas urbanas.

En cambio, los ecuatorianos que sufraguen en el exterior recibirán únicamente tres papeletas, correspondientes a las elecciones del CPCCS.

¿Qué significa cada color de las papeletas electorales?

El CNE estableció ocho colores para facilitar la identificación de las dignidades que se elegirán. Esta es la distribución:

Café: prefectos y viceprefectos. Compartir Papeletas de votaciones seccionales 2026 Ecuador CNE.

Esta papeleta corresponde a la elección de las autoridades provinciales. Los ciudadanos deberán escoger al binomio que estará al frente de la prefectura de su provincia.

Gris: alcaldes.

Papeletas de votaciones seccionales 2026 Ecuador CNE.

Será utilizada para elegir a la máxima autoridad municipal de cada cantón. Los electores deberán seleccionar al candidato o candidata de su preferencia.

Verde oscuro: concejales urbanos. Compartir Papeletas de votaciones seccionales 2026 Ecuador Macarena Larrea

Esta papeleta corresponde a los ciudadanos empadronados en las circunscripciones urbanas. A través de ella elegirán a los representantes que integrarán el Concejo Municipal.

Celeste: concejales rurales. Compartir Papeletas de votaciones seccionales 2026 Ecuador CNE.

Está destinada a los ciudadanos que votan en circunscripciones rurales. Con esta papeleta elegirán a los representantes que ocuparán los espacios correspondientes a las zonas rurales en el Concejo Municipal.

Verde claro: vocales de juntas parroquiales rurales. Compartir Papeletas de votaciones seccionales 2026 Ecuador CNE.

Esta papeleta permitirá elegir a los integrantes de las juntas parroquiales rurales, autoridades que representan y gestionan las necesidades de las parroquias rurales.

Amarillo: candidatos hombres al CPCCS. Compartir Papeletas de votaciones seccionales 2026 Ecuador CNE.

Corresponde a la elección de los representantes masculinos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Rosa: candidatas mujeres al CPCCS. Compartir Papeletas de votaciones seccionales 2026 Ecuador CNE.

Naranja: Pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos montubios y ecuatorianos en el exterior Compartir Papeletas de votaciones seccionales 2026 Ecuador CNE.

Esta papeleta corresponde a la elección de los representantes de estos sectores dentro del CPCCS.

¿Por qué hay tres papeletas para elegir al CPCCS?

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es uno de los organismos que se renovarán durante esta jornada electoral.

Para elegir a sus siete integrantes, el CNE estableció tres papeletas diferenciadas: una amarilla para hombres, una rosa para mujeres y una naranja para representantes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.

De esta manera, los ciudadanos podrán participar en la elección de los representantes de las distintas categorías del organismo.

¿En qué urnas se depositarán las papeletas?

Para facilitar el proceso de votación y el posterior escrutinio, cada Junta Receptora del Voto contará con dos urnas.

En la urna blanca se depositarán las papeletas correspondientes a las dignidades seccionales: prefectos, alcaldes, concejales y vocales de juntas parroquiales rurales, según corresponda.

Mientras que en la urna café se colocarán las tres papeletas destinadas a la elección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

De esta manera, el material electoral estará separado entre las autoridades seccionales y los representantes del CPCCS.