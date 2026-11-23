Precios de las entradas para el partido Barcelona SC ante Independiente del Valle
Barcelona SC e Independiente se enfrentarán este miércoles 25 de noviembre en el estadio Monumental Banco Pichincha, en Guayaquil.
El estadio Monumental Banco Pichincha recibirá el partido entre Barcelona SC y Liga de Quito.
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Actualizado:
23 nov 2026 - 17:53
Este miércoles 25 de noviembre de 2026, Barcelona SC recibirá a Independiente en el estadio Monumental Banco Pichincha. El encuentro, correspondiente a la feca 1 de la LigaPro, se jugará a las 19:00, en Guayaquil.
La dirigencia del cuadro amarillo hizo público los precios de las entradas para este encuentro, los valores van desde los USD 6 hasta los USD 15.
Precio de las entradas:
- General: USD 6.
- Tribuna Marathon: USD 10.
- Palco Marathon, Lateral y Pilsener: USD 12.
- Palco Central: USD 15.
Además, se informó que quienes adquieran la entrada para la localidad de Palco Marathon podrán ingresar gratis con una mujer o un menor de 12 años como acompañante.
Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden ser adquiridad en puntos de venta oficial o en línea en la página de Eventum.
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