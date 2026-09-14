EE.UU. amplía lista de ecuatorianos que no podrán ingresar al país

Estados Unidos amplió a 14 la lista de ecuatorianos declarados inelegibles para ingresar al país, entre ellos exfuncionarios vinculados al caso Metástasis.

Siete nuevos sancionados

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró inelegibles a siete ecuatorianos sentenciados en el caso Metástasis: Pablo Ramírez, Wilman Terán, Ronald Guerrero, Johann Marfetán, Fabiola Gallardo, Mayra Salazar y Pablo Muentes.

Pablo Muentes, exasambleísta, fue incluido por Estados Unidos en la lista de ecuatorianos declarados inelegibles para ingresar a ese país. Ministerio del Interior.

Según Estados Unidos, estas personas abusaron de sus cargos, aceptaron sobornos de organizaciones narcoterroristas e interfirieron en procesos judiciales, electorales y públicos.

La sanción también alcanza a familiares

La medida no se limita a los sancionados. Sus familiares directos también pueden quedar impedidos de obtener una visa o ingresar a Estados Unidos.

Además, el caso puede ser remitido a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro para evaluar el bloqueo de bienes, cuentas y transacciones financieras en territorio estadounidense.

¿Quiénes ya estaban en la lista?

Antes de los siete nuevos casos de Metástasis, Estados Unidos ya había declarado inelegibles a Rafael Correa y Jorge Glas, por su implicación en casos de corrupción, y a Abdalá Bucaram, por actos significativos de corrupción.

La decisión se conoce después de la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Ecuador, donde se reunió con el presidente Daniel Noboa para abordar la lucha contra el crimen organizado.

En total, 14 ecuatorianos forman ahora parte de la lista pública de personas declaradas inelegibles para ingresar a Estados Unidos.