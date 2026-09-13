Ecuatorianos usan nuevas rutas para llegar a EE.UU.

Las rutas utilizadas por ecuatorianos para intentar llegar a Estados Unidos han cambiado ante los nuevos controles migratorios.

Durante años, hablar de migración irregular desde Ecuador hacia Estados Unidos era afrontar el riesgo de cruzar la selva del Darién.

En 2023, 57 250 ecuatorianos cruzaron el Darién. En 2025 fueron apenas 133 y, entre enero y febrero de 2026 se registraron 28, según el último boletín oficial disponible de Cancillería.

Los encuentros de ecuatorianos en la frontera estadounidense también cayeron de 89 712 en 2024 a 4 951 en 2025.

La Policía Nacional advierte, sin embargo, que las redes de tráfico de migrantes cambian de ruta según los controles fronterizos, las decisiones políticas y la demanda. En 2026, la institución ha identificado modalidades aéreas, terrestres, mixtas y marítimas.

RUTA 1 | Ecuador – República Dominicana – Puerto Rico

Es la ruta que más preocupa por el crecimiento de los viajes hacia el Caribe.

Entre enero y julio de 2026 se registraron 32 766 salidas aéreas de ecuatorianos hacia República Dominicana y 24 764 retornos por esa misma vía. La diferencia es de 8 002 movimientos sin regreso registrado.

Desde 2024, esa brecha acumulada llega a 24 094 movimientos. Sin embargo, el Ministerio del Interior hace una precisión, al depurar los registros por persona y número de cédula, calcula que 2 107 ecuatorianos que viajaron a República Dominicana entre enero y julio de 2026 todavía no habían retornado.

Es decir que los 24 094 no corresponderían automáticamente a migrantes irregulares.

La propia Subsecretaría de Migración reconoce que, por el cambio observado desde 2025, se presume que República Dominicana podría estar funcionando como país de tránsito para migración irregular.

El tramo más peligroso es el Canal de la Mona, que separa República Dominicana de Puerto Rico. El tramo es de aproximadamente 130 kilómetros de mar y los viajes suelen hacerse en embarcaciones artesanales sobrecargadas, conocidas como 'yolas'.

El riesgo incluye naufragios, desapariciones, abandono en altamar y quedar bajo control de redes de tráfico de personas.

República Dominicana aparece como una nueva ruta de tránsito para ecuatorianos que buscan llegar a Estados Unidos, con un peligroso tramo marítimo hacia Puerto Rico. Creada con Inteligencia Artifical.

RUTA 2 | Ecuador – Centroamérica – México

La segunda ruta combina vuelos con desplazamientos terrestres por Centroamérica.

La Policía identifica una modalidad aérea vía Nicaragua, por la que las redes pueden cobrar entre USD 12 000 y USD 14 000 por persona. Desde allí, el trayecto continúa por distintos países centroamericanos con el objetivo de alcanzar México y finalmente la frontera estadounidense.

También existen recorridos que intentan presentar el viaje inicialmente como de turismo. Reportes de 2026 de autoridades mexicanas han identificado rutas aéreas hasta su país que después son utilizadas por redes de coyoteros para continuar el desplazamiento de los migrantes.

Las cifras muestran cuánto cambió este corredor. Según datos de Cancillería, México registró 92 448 encuentros de ecuatorianos en situación irregular en 2024. En 2025 fueron 9 464 y, en enero de 2026, se reportó apenas uno.

La reducción no significa que las redes hayan desaparecido. Para la Policía, precisamente, la capacidad de modificar recorridos es parte de su modelo criminal.

Otra de las rutas utilizadas por ecuatorianos avanza por Centroamérica y México, con desplazamientos por carretera antes de intentar llegar a Estados Unidos. Creada con Inteligencia Artifical.

RUTA 3 | Darién y Panamá

La ruta más conocida continúa activa, aunque con cifras mucho menores.

Los migrantes salen de Ecuador hacia Colombia y desde allí intentan avanzar por el Darién, la selva que conecta Colombia con Panamá, para seguir por Centroamérica y México.

En 2023 cruzaron por allí 57 250 ecuatorianos. En 2024 la cifra bajó a 16 576 y en 2025 a 133.

La Policía la considera una de las alternativas más peligrosas y prolongadas. Las redes pueden cobrar entre USD 8 000 y USD 12 000 y el recorrido completo puede extenderse entre 45 y 90 días.

La ruta del Darién continúa siendo utilizada por ecuatorianos, aunque con un flujo mucho menor. El peligroso trayecto atraviesa la selva entre Colombia y Panamá. Creada con Inteligencia Artifical.

El Caribe abre otra alerta

La ruta por República Dominicana no es el único corredor marítimo bajo observación.

Organizaciones que trabajan con migrantes han alertado también sobre viajes a través de Bahamas, especialmente hacia las islas próximas a Florida.

En septiembre de 2026, la Fiscalía de Cañar mantenía una investigación por tráfico ilícito de migrantes relacionada con cinco ecuatorianos desaparecidos durante una ruta por Bahamas.

Estos casos muestran uno de los mayores problemas de las nuevas rutas: cuando el viaje pasa del control migratorio regular a una embarcación clandestina, seguir el rastro de una persona se vuelve mucho más difícil.