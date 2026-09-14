¡Ecuatorianos imparables! Jordy Caicedo vuelve a anotar en Argentina

El ecuatoriano Jordy Caicedo volvió a ser figura en Argentina, luego de anotar el gol de la victoria para Huracán, la noche del domingo 13 de septiembre de 2026.

El equipo del globo venció 2-1 a Racing, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la novena fecha de la Liga argentina.

El gol del Tricolor llegó a los 78 minutos de juego y nació de un saque largo del portero Hernán Galíndez, tres pases fueron suficientes para que el balón llegue a Caicedo,y de derecha, lo empuje a las redes.

De esta manera, Jordy Caicedo suma 13 goles con la camiseta de Huracán, marcados en 24 partidos. Es el máximo goleador del equipo del globo en 2026.

Este gol le dio la victoria al equipo del globo y le permitió sumar 13 puntos que lo ubican en la novena posición, detrás de Belgrano, River y Atlético Tucumán, que también tiene 13 unidades.