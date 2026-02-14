El 14 de febrero de 2027 serán las elecciones seccionales en Ecuador, según el CNE
En esas votaciones se elegirán a prefectos, alcaldes, concejales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Cpccs.
Dentro de un año, los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir a los alcaldes de cada ciudad
CNE
Actualizada:
14 feb 2026 - 13:13
El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó, este sábado 14 de febrero de 2026, el inicio del periodo electoral de las Elecciones Seccionales y de Consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2027.
El organismo electoral definió el calendario de votaciones que establece al domingo 14 de febrero de 2027 como fecha en la que los ecuatorianos volverán a las urnas para las elecciones seccionales.
En esa fecha se elegirán a prefectos/as y viceprefectos/as, alcaldes/as, concejales/as urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Cpccs para el periodo 2027-2031.
La posesión de las autoridades electas se realizará el 14 de mayo de 2027, según lo establece la Constitución y la ley, precisó el Consejo Nacional Electoral.
De acuerdo al calendario, el próximo 30 de agosto el CNE publicará la convocatoria a las elecciones y al día siguiente se inscribirán las candidaturas.
La campaña electoral inicia el 13 de enero, mientras que la proclamación definitiva de resultados y adjudicación de dignidades y escaños está fijada para el 22 de febrero de 2027.
