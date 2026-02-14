El 14 de febrero de 2027 serán las elecciones seccionales en Ecuador, según el CNE

Dentro de un año, los ecuatorianos volverán a las urnas para elegir a los alcaldes de cada ciudad

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador aprobó, este sábado 14 de febrero de 2026, el inicio del periodo electoral de las Elecciones Seccionales y de Consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2027.

El organismo electoral definió el calendario de votaciones que establece al domingo 14 de febrero de 2027 como fecha en la que los ecuatorianos volverán a las urnas para las elecciones seccionales.

En esa fecha se elegirán a prefectos/as y viceprefectos/as, alcaldes/as, concejales/as urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Cpccs para el periodo 2027-2031.

La posesión de las autoridades electas se realizará el 14 de mayo de 2027, según lo establece la Constitución y la ley, precisó el Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo al calendario, el próximo 30 de agosto el CNE publicará la convocatoria a las elecciones y al día siguiente se inscribirán las candidaturas.

La campaña electoral inicia el 13 de enero, mientras que la proclamación definitiva de resultados y adjudicación de dignidades y escaños está fijada para el 22 de febrero de 2027.