Elecciones seccionales 2027: CNE registra 1 613 candidaturas en la primera semana

Los candidatos pueden inscribirse hasta el 17 de agosto en el CNE.

El proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales de 2027 avanza en Ecuador. Durante la primera semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó 1.613 candidaturas presentadas para las distintas dignidades que serán elegidas en los comicios.

Según el reporte del CNE, actualizado hasta las 16:29 del viernes 7 de agosto de 2026, se han presentado 870 candidatos principales y 743 candidatos suplentes.

Cabe precisar que, de acuerdo con la normativa electoral citada por el propio CNE, las candidaturas se consideran inscritas de manera oficial únicamente después de que la resolución que las califica quede en firme. Por ello, el reporte corresponde a candidaturas presentadas en el sistema de inscripción.

¿Cuántos candidatos se han presentado?

La mayor cantidad de candidaturas corresponde a las vocalías de las juntas parroquiales rurales, con 990 postulaciones: 495 candidatos principales y 495 suplentes.

Le siguen las candidaturas para concejales urbanos, con un total de 266: 133 principales y 133 suplentes.

En el caso de los concejales urbanos por circunscripción, el CNE registra 64 candidaturas, divididas en 32 principales y 32 suplentes.

Para las prefecturas y viceprefecturas, hasta el corte del 7 de agosto se han presentado 14 candidaturas principales. En esta dignidad, el reporte no registra candidatos suplentes.

Mientras tanto, para las alcaldías se contabilizan 113 candidatos principales y no se registran suplentes en esta categoría.

Dignidad Candidatos principales Candidatos suplentes Total Binomio de prefecto y viceprefecto 14 0 14 Alcalde 113 0 113 Concejales urbanos por circunscripción 32 32 64 Concejales urbanos 133 133 266 Concejales rurales 83 83 166 Vocales de junta parroquial rural 495 495 990 Total 870 743 1.613 Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE), reporte de candidaturas presentadas, actualizado al 7 de agosto de 2026, 16:29.

El reporte señala que estos datos corresponden a las candidaturas presentadas en el Sistema de Inscripción de Candidaturas del CNE.

La cifra todavía no representa necesariamente el número definitivo de candidatos que participarán en las elecciones seccionales de 2027. Primero, las candidaturas deben pasar por las etapas de calificación y resolución, y solo se consideran inscritas oficialmente cuando la resolución correspondiente queda en firme.

Por lo tanto, el número de candidaturas puede variar conforme avance el proceso electoral y se resuelvan las objeciones, impugnaciones y demás procedimientos establecidos en la legislación.