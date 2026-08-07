Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Política

CNE habilitará 4 492 recintos electorales para las votaciones seccionales

CNE habilitará 4 399 establecimientos en territorio nacional y 93 en el exterior para los comicios del 29 de noviembre de 2026.

Ecuador volverá a las urnas el 29 de noviembre para las votaciones seccionales.

CNE

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

07 ago 2026 - 18:41

Unirse a Whatsapp

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció, este viernes 7 de agosto de 2026, que habilitará 4 492 recintos electorales para las votaciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.

Ecuador volverá a las urnas para elegir a los nuevos alcaldes, prefectos, miembros de las juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

  • Así puede consultar las multas electorales pendientes

Para estas elecciones, el CNE habilitará 4 399 establecimientos en territorio nacional y 93 en el exterior, que funcionarán como recintos electorales en los comicios.

Según el organismo electoral, "los establecimientos cumplen con las condiciones de infraestructura civil y tecnológica necesarias para la instalación de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), además de garantizar la seguridad, accesibilidad y cercanía al lugar de residencia de los electores".

"En caso de situaciones naturales adversas o afectaciones climáticas, el CNE prevé la aplicación de planes de contingencia y la reubicación oportuna de recintos, conforme a la planificación electoral", añadió el organismo.

Te puede interesar