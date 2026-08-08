River Plate rompe récords: Thiago Almada es la compra más cara del fútbol argentino

El volante Thiago Almada, campeón del mundo con Argentina en el Mundial 2022, se sumará a River Plate, procedente del Atlético de Madrid, en una transferencia cercana a los 20 millones de euros, cifra récord para una adquisición en la historia del fútbol argentino.

"El Atlético de Madrid y River Plate han llegado a un acuerdo para el traspaso de Thiago Almada al conjunto bonaerense", informó el Colchonero este sábado 8 de agosto de 2026 en un comunicado.

Aunque no se precisó el monto de la operación, tanto la prensa española como la argentina coincidieron en que la operación habría ascendido a unos 20 millones de euros (23 millones de dólares), la mayor compra del fútbol argentino.

Almada llegará el domingo a Buenos Aires como el noveno refuerzo del mercado de pases, pero su traspaso es histórico porque su fichaje supera los 16 millones de dólares, que también el Millonario pagó el año pasado por el colombiano Kevin Castaño al Krasnodar ruso.

También relegó los USD 15 millones que costó hace un par de años la ficha de Cristian Medina, de Boca a Estudiantes de La Plata, que entonces abonó la cláusula de rescisión.

River, que ya invirtió cerca de 70 millones de la moneda estadounidense en este mercado de pases, también pagó 15 millones por la llegada de Ángel Correa desde Tigre de México, mientras que hace ocho años el desembarco del delantero Lucas Pratto, de Sao Paulo al club de la banda roja, costó 14 millones.

Misión: salvar a River

Almada firmará en los próximos días contrato con River hasta fines de 2029, y con 25 años, buscará recuperar protagonismo y acción luego de una temporada en Atlético de Madrid en la que no consiguió brillar en toda su dimensión, con un total de 40 partidos en el Colchonero, y un saldo de cuatro goles y dos asistencias.

El volante regresa al fútbol argentino después de cinco años, ya que surgió en Vélez Sarsfield y su gran explosión lo llevó al Atlanta United, que pagó 16 millones de dólares por su ficha, y en la MLS se lució con 26 goles y 24 asistencias en 83 encuentros.

Luego volvió a Sudamérica para jugar por el Botafogo brasileño en apenas 25 partidos, con tres goles y dos asistencias en un semestre, aunque allí conquistó la Copa Libertadores 2024 y el Brasileirao, y el grupo Eagle Football, propietario del Fogao, lo cedió a Lyon.

En Olympique también tuvo un paso corto, de 20 partidos, y en junio de 2025 fue adquirido en unos 21 millones de euros por Atlético Madrid.

Más allá de su trayectoria en los clubes, Almada se convirtió en uno de los nombres habituales en la selección argentina, con la que ganó la Copa del Mundo en Catar 2022 y fue finalista recientemente en Norteamérica.

Su misión en el River de Eduardo Coudet será ayudar a recomponer a un equipo que empezó muy mal el segundo semestre, con varias derrotas consecutivas, pero que todavía tiene como objetivos la Copa Sudamericana y el torneo Clausura local, además de buscar la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo.