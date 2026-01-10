El exlegislador Marco Proaño Maya falleció a los 80 años; él fue un defensor de los jubilados

El político y académico, Marco Proaño Maya, falleció a los 80 años. Aún no se saben las causas del deceso.

El jurista, académico y exlegislador Marco Proaño Maya falleció a los 80 años. Su deceso lo dio a conocer su hijo este sábado 10 de enero de 2026.

Su trayectoria estuvo marcada por la política, el derecho y por una defensa de los jubilados y pensionistas en Ecuador.

La Presidencia del Ecuador emitió una nota de pesar y expresó sus condolencias ante el fallecimiento de Marco Proaño Maya.

¿Quién era Marco Proaño Maya?

Proaño Maya nació el 12 de marzo de 1945 en Otavalo, aunque desde temprana edad se radicó en Ibarra, ciudad desde la cual construyó su carrera social y política.

Se graduó de abogado y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, combinó el ejercicio académico con la militancia política y la actividad legislativa.

Su incursión en la política nacional se dio de la mano del expresidente Jaime Roldós, de quien fue jefe de campaña en 1979. Ese mismo año fue electo diputado por Imbabura en la lista de Concentración de Fuerzas Populares.

En 1988 dio un salto en su carrera legislativa al ser elegido diputado nacional por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).

Cuatro años más tarde, en las elecciones presidenciales de 1992, integró el binomio encabezado por Abdalá Bucaram como candidato a la Vicepresidencia de la República. La fórmula obtuvo el 21,97 % de los votos, ubicándose en el tercer lugar.

Proaño Maya volvió al Parlamento tras los comicios de 1994 como diputado por Imbabura y ejerció la Vicepresidencia del Congreso Nacional durante el periodo 1994-1995.

En 1996 fue reelecto como diputado nacional. En su último periodo legislativo impulsó una ley para el control del gasto electoral. Esa iniciativa generó fuertes tensiones dentro de su partido y derivó en su desafiliación del PRE en abril de 2005.

Su última participación electoral ocurrió en las elecciones presidenciales de 2006, en las que alcanzó el octavo lugar, cerrando así su ciclo de candidaturas.

Más allá de la política, Proaño Maya tuvo una activa participación en el ámbito cultural y jurídico. Fue uno de los fundadores de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE) y participó en foros internacionales sobre derechos de autor y propiedad intelectual.

Sin embargo, su legado más visible fue la defensa de los jubilados, una causa que convirtió en el eje de su discurso y acción pública.