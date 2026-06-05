El gran cambio que implementará la FIFA durante los himnos en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 promete emociones dentro y fuera de la cancha. La FIFA presentó una nueva ceremonia previa a los partidos, diseñada para fortalecer la conexión entre los futbolistas y los aficionados, además de convertir los minutos previos al pitazo inicial en un espectáculo inolvidable.

El nuevo formato apostará por una experiencia inmersiva de 360 grados, inspirada en la música del Álbum Oficial del Mundial 2026. Los estadios se transformarán en un gran escenario con banderas gigantes de los países participantes, elementos visuales distribuidos por todo el terreno de juego y una puesta en escena pensada para que cada aficionado viva el momento desde una perspectiva única.

Uno de los cambios más llamativos será durante los himnos nacionales. Por primera vez, todos los jugadores convocados para el partido, incluidos los suplentes, se reunirán alrededor de una gran pancarta ubicada en el círculo central para entonar cada nota. La intención es que cada integrante del plantel experimente el orgullo y la emoción de representar a su país en la máxima cita del fútbol.

Los futbolistas ingresarán al campo acompañados por niños del programa juvenil de la FIFA y atravesarán un arco especial ubicado cerca de su túnel de salida. Posteriormente se realizarán los saludos protocolares, las fotografías oficiales de los equipos titulares y el tradicional sorteo entre los capitanes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que esta innovación busca hacer que el Mundial sea una experiencia más cercana para todos.

"La Copa Mundial de la FIFA es para cada jugador y cada aficionado, y esta nueva ceremonia previa al partido lo refleja", afirmó el dirigente.

Además, conforme avance el torneo, la organización incorporará nuevos elementos de espectáculo como:

Humo de colores

Pirotecnia en los estadios

Mayor presencia visual de los patrocinadores oficiales de la FIFA.

Con estas novedades, la FIFA busca que el Mundial de 2026 no solo sea recordado por lo que ocurra en la cancha, sino también por la experiencia única que vivirán millones de aficionados antes de cada partido.