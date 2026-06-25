Noboa anuncia feriado en Ecuador tras la clasificación de La Tri en el Mundial 2026

Daniel Noboa anunció feriado nacional por la clasificación de La Tri a 16avos en el Mundial 2026.

Daniel Noboa anuncia feriado tras el tirunfo de La Tri ante Alemania, este jueves 25 de junio de 2026.

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero", escribió el Mandatario ecuatoriano en sus redes sociales.

Noboa anunció que el viernes 26 de junio será feriado en todo el país.

El anuncio se dio pocos minutos después de que Ecuador ganara 2 - 1 a la selección de Alemania y se clasificara a los 16avos del Mundial 2026.