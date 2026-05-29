Caso Goleada: Fiscalía vincula y pide prisión para familiares de Aquiles Álvarez

La Fiscalía vinculó al caso Goleada a cinco personas naturales y nueve empresas por presunto lavado de activos dentro de una investigación relacionada con una supuesta estructura empresarial que habría operado a través del sistema financiero nacional.

La audiencia de vinculación del caso Goleada se instaló este viernes 29 de mayo de 2026 en Quito. La diligencia se desarrolló luego de dos suspensiones previas registradas el 14 y el 26 de mayo.

Según la Fiscalía, en esta etapa del proceso se incorporó a familiares y personas vinculadas al entorno empresarial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.

El juez Jairo García dio paso a la instalación de la audiencia, mientras el fiscal Dennis Villavicencio expuso los argumentos para solicitar nuevas medidas cautelares contra varios de los procesados.

Fiscalía pidió prisión preventiva para familiares y colaboradores

Entre las personas naturales vinculadas al caso constan:

Gioconda Henriques , madre del alcalde de Guayaquil

, madre del alcalde de Guayaquil Fiorella Icaza , esposa del funcionario

, esposa del funcionario Los hermanos, Fernando y Andrés Viteri Henriques

La contadora, Erika Vélez O.

Para Gioconda Henriques, el fiscal solicitó la presentación periódica ante el consulado ecuatoriano en Miami, ciudad donde reside actualmente.

En el caso de Fiorella Icaza, la Fiscalía pidió prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante autoridad competente.

Prisión preventiva para sus primos y contadora

Mientras tanto, para Fernando y Andrés Viteri Henriques, además de Erika Vélez O., el fiscal Villavicencio solicitó prisión preventiva dentro de la investigación por presunto lavado de activos.

Antes de la audiencia, la Fiscalía entregó un reporte sobre las presentaciones periódicas que han cumplido los procesados vinculados inicialmente al caso.

Estas medidas sustituyeron la prisión preventiva que se había ordenado en febrero y que posteriormente fue revocada por un tribunal superior en abril de 2026.

Nueve empresas fueron vinculadas al caso Goleada

La Fiscalía también pidió la vinculación de nueve compañías consideradas parte de la presunta estructura investigada. Entre ellas constan Grupo Alva3 S.A., Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Corpalubri S.A., Indudiesel S.A. y Copedesa S.A.

Además, en el expediente aparecen las empresas Inmobiliaria Fiorema S.A., Inmobiliaria Alvarez Hache S.A., Operadora Portuaria Petrolera Operoil S.A. y CHN S.A., esta última representada por Gabriel Oswaldo Chávez Núñez del Arco.

Fiscalía apunta red empresarial

Según la teoría del caso presentada por Fiscalía, la investigación busca determinar si existió una red empresarial que habría vulnerado el orden socioeconómico del Estado mediante operaciones relacionadas con el sistema financiero nacional.

La audiencia de vinculación continuaba hasta la tarde de este viernes, mientras el juez debía resolver sobre las medidas cautelares solicitadas y la incorporación formal de los nuevos procesados al caso Goleada.