Gabriela Rivadeneira no descarta que Luisa González haya pedido asilo a México

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana (RC) no descartó que la excandidata presidencial Luisa González haya pedido asilo político a México.

"No puedo descartar nada. Luisa está ahora en Uruguay, será ella quien lo comente", dijo Rivadeneira, al ser consultada sobre rumores que circularon en redes sociales respecto a la supuesta petición de González.

"Saben que es una contendora política y quieren alejarla. Están utilizando todo para quedar solitos en papeleta", señaló la presidenta de la RC.

Rivadeneira: "Nadie debería huir por pensar diferente"

Rivadeneira tampoco confirmó si González tiene previsto volver a Ecuador, pero señaló que harán todo lo posible para que la dirigencia de la RC esté en el país y nadie tenga que tener asilo o vivir el exilio.

"Lo digo en carne propia, nadie debería pasar por eso por tener una postura política", afirmó Rivadeneira, quien estuvo seis años asilada en México antes de regresar a Ecuador en enero pasado.

Agregó que González está "garantizando su seguridad". "Jamás cederemos un minuto de nuestra libertad a las ambiciones dictatoriales de Daniel Noboa", concluyó.