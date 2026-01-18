Guayas: Marcela Aguiñaga anuncia partido propio para buscar reelección en Prefectura

La prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció su intención de buscar la reelección en el cargo. Para esto anunció la creación de un nuevo partido político Esto tras un distanciamiento de la Revolución Ciudadana. Aguiñaga anticipó que su futura organización mantendrá una línea ideológica de centro a izquierda.

Explicó que su separación de la RC, movimiento al que perteneció por 18 años, fue "cerrar ciclos, incluso ciclos partidistas". Sin embargo, Aguiñaga no descartó mantener conversaciones con excompañeros de su antigua militancia, aunque evitó mencionar nombres específicos. Tampoco dio pistas del nombre de la nueva organización política.

"Hoy soy la Prefecta de los que votaron por mí, y también de los que no. Soy la Prefecta de los correístas, de los socialcristianos, de los independientes y de los que están hartos de la política", dijo en una reunión con gremios de agricultores que se realizó en Guayas.

Aguiñaga también manifestó su disposición a mantener abiertos los canales de diálogo con el Gobierno Nacional, Prefectos y con los alcaldes. "Aquí no hay enemigos. Mis puentes están y seguirán estando tendidos. Tengo la madurez para conversar, para acordar y para trabajar con quien sea necesario si eso significa traer una obra, prosperidad a mi provincia, un puente o una carretera para Guayas".