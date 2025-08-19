Gobierno de Ecuador anuncia la creación del Comité Nacional de Salud Pública

El Gobierno Nacional anunció la creación del Comité Nacional de Salud Pública para acabar con la corrupción en hospitales y garantizar el sevicio de forma digna a los ecuatorianos. Así lo informó Carolina Jaramillo, portavoz de Carondelet, la noche del martes 19 de agosto del 2025.

"Hoy damos un paso decisivo para garantizar que la salud pública en el Ecuador funcione con calidad, eficencia y seguridad". Con estas palabras Jaramillo comunicó que se crearpa este espacio de coordinación de alto nivel que reúne a las principales instituciones del Estado.

Por ello, el comité estará presidido por el Ministerio de Salud Pública e integrado por la Vicepresidencia de la República, la Secretaría General de la Administración Pública y Planificación, la Secretaría de Integridad Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

"Por primera vez el país tendrá un órgano permanente que planifique, supervise y tome decisiones conjuntas para que nuestro sistema de salud sea más transparente, eficiente y cercano a los ciudadanos", sostuvo Jaramillo, en su pronunciamiento público.

A través del comité se busca:

Mejorar la calidad y oportunidad de la atención en hospitales y centros de salud

Garantizar al abastecimiento de medicamentos e insumos

Establecer controles unificados de inventarios y distribución para que los fármacos lleguen a los pacientes sin retrasos ni intermediarios

Coordinar esfuerzos y recursos entre todas las instituciones para que la salud deje de ser un problema y se convierta en una garantía total

Otra de las medidas para garantizar estos objetivos es que el Ministerio de Salud Pública se manejará con Direcciones Provinciales.

Además, la compara de medicamentos e insumos médicos se hará directamente en la matriz del Ministerio de Salud Pública y se emplearán nuevas estrategias logísticas para que los insumos médicos lleguen a manos de los pacientes sin intermediarios y con total trazabilidad.

"La salud pública nunca más será el botín de mafias ni el negocio de burócratas y corruptos. Con el Comité Nacional de Salud Pública cerramos filas; se acabron los sobreprecios, se acabó el reparto, se acabó la impunidad en hospitales y farmacias. Cada centavo destinado a la salu irá a salvar vidad y garantizar la dignidad de los ecuatorianos", finalizó su pronunciamiento.