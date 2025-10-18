Gobierno anuncia la fecha del segundo pago del bono para los transportistas en el Ecuador

El Gobierno creó compensaciones para los transportistas de buses tras el alza del diésel

El Ministerio de Infraestructura y Transporte anunció que a partir del lunes 20 de octubre de 2025 comenzará el segundo pago de compensación destinado a los transportistas.

El Gobierno decidió otorgar ese bono luego de la eliminación del subsidio al diésel. Según las autoridades, el objetivo es que no se incrementen los precios de los pasajes en los buses.

Según la Cartera de Estado, las transferencias monetarias se acreditarán directamente en las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios.

El Gobierno creo un nuevo bono para más transportistas

En los casos en que el cobro sea en efectivo, los transportistas deberán acercarse a las entidades financieras autorizadas para realizar el retiro de los fondos.

El bono de compensación oscila entre 400 y 1 800 dólares mensuales. La cantidad de dinero se otorga según el tipo de servicio de transporte. Por ejemplo, los que más reciben son quienes cubren rutas de transporte interprovincial.

El primer pago del beneficio se efectuó en septiembre, y esta segunda fase se enmarca en el plan de compensación económica implementado por el Ejecutivo.

La eliminación del subsidio ha generado malestar social y protestas, principalmente en Imbabura. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lidera un paro, que este sábado 18 de octubre del 2025, cumplió 27 días.