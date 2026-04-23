Alejandro Sanz sorprendió a Laura Pausini en su concierto en Bogotá

El cantautor español Alejandro Sanz sorprendió a su colega italiana Laura Pausini al aparecer en el concierto que esta realizó este miércoles 22 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia.

Tras interpretar el tema 'Cuando nadie me ve', reconocido en la voz de Sanz, y el cual hace parte del más reciente álbum de versiones de Pausini 'Yo Canto 2', el español hizo presencia en el escenario dejando sin palabras a la artista.

La cantante italiana Laura Pausini recorre escenarios internacionales con su gira 'Yo Canto World Tour'. Está previsto que la artista se presente en Quito, el viernes 24 de abril de 2026, en el Coliseo General Rumiñahui, a partir de las 20:00

Karol G honró a los latinos en Coachuella 2026

La sorpresa de Alejandro Sanz ocurrió en medio de su show en Colombia. Luego que Pausini interpretó 'Cuando nadie me ve', la cantante dedicó unas palabras a su autor, a quien calificó como “maravilloso”.

"Que llegue el aplauso hasta donde está su autor, mi amigo Alejandro Sanz, maravilloso", dijo. Lo que parecía un homenaje a la distancia se transformó en sorpresa cuando Sanz apareció en el escenario y desató la ovación del público.

Sanz hizo su ingreso interpretando la canción y, en tono humorístico, comentó que había notado a los asistentes de las primeras filas cantando, en alusión al episodio ocurrido en Lima durante un concierto de Pausini, cuando la artista cuestionó a algunos fanáticos por no conocer sus canciones.