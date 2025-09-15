ANT anunció puntos habilitados para el registro de transportistas para acceder a compensaciones

Tras el acuerdo para deponer la medida de paralización del transporte en el Distrito Metropolitano de Quito y el normal funcionamiento de las unidades en sus frecuencias en la ciudad la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) junto al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) difundió los puntos habilitados para el registro de transportistas.

Estos puntos estarán habilitados desde este lunes 15 de septiembre, como parte del proceso de inscripción para acceder a los incentivos productivos por la eliminación al subsidio al diésel.

Estos puntos estarán disponibles para brindar información y apoyo a los transportistas que deseen registrarse y requieran acompañamiento en el proceso, en el horario de 08:00 a 16:30.

Además, la inscripción también se puede realizar a través de la plataforma en línea: www.registro.mtop.gob.ec/HH/login

A continuación, detallamos las oficinas donde pueden asistir de forma presencial a realizar el registro:

Pichincha

Edificio Matriz del MIT, Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana, Quito.

Dirección Distrital, Av. Panamericana Norte, redondel de Carapungo diagonal al Centro Comercial el Portal junto a Super Mercado Santa María, Quito.

Quito

Se habilitan puntos en el sector de Pifo, operadora Sotronor; sector de Chillogallo, operadora Serviagosto: sector de Cotocollao, operadora Catar; sector del valle de Los Chillos, operadora Libertadores del Valle.

Guayas

Agencia Nacional de Tránsito - Dirección Provincial de Guayas.

Dirección Distrital, Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo. Edi. Gobierno Zonal, Piso 7, Guayaquil.

Imbabura

Av. Capitán Cristóbal de Troya entre Jorge Eduardo Villacís y Luis Felipe Lara, sector Redondel de la madre, oficinas MIT, Ibarra.

Sucumbíos

Centro de Atención Ciudadana Av. Circunvalación y Nueva Loja, segunda planta oficinas MIT, Nueva Loja.

Carchi

Av. Veintimilla y Alejandro R. Mera junto al ECU 911, Tulcán.

Esmeraldas

Av. Jaime Roldós Aguilera. Recinto Portuario junto a SENAE, Esmeraldas.

Napo

Barrio Tereré entre las calles Calicuchima y Cofanes, Tena.

Orellana

Vía Coca - Loreto KM 1 1/2, margen izquierdo detrás de las oficinas de ANT, Orellana.

Cotopaxi

Gabriela Mistral y Sánchez de Orellana, al sur de la ciudad, Latacunga.

Chimborazo

Princesa Cori y Reina Pacha, a lado del estadio Olímpico de Riobamba, Riobamba.

Tungurahua

Calle Bolívar y Castillo, al frente del parque Montalvo, Ambato.

Pastaza

Calle 20 de Julio y calle Bolívar, diagonal a la Universidad Ecológica, Puyo.

Manabí

Av. del Ejército y Cristo del Consuelo, diagonal a la Terminal Terrestre, Portoviejo.

Santo Domingo

Av. Quito y Río Chimbo, esquina, edificio Lince, Santo Domingo.

Santa Elena

Av. Carlos Espinoza Larrea. Piso 1, Centro de Atención Ciudadana, Salinas.

Los Ríos

Av. Enrique Ponce Luque, junto al colegio Ecomundo, Los Ríos.

Bolívar

Isidro Ayora 205 y Camilo Montenegro, Guaranda.

Azuay

Avenida Huayna Cápac y Pisar Cápac, frente a las ruinas del Pumapungo, Cuenca.

Cañar

Augusto Sacoto y Aurelio Jaramillo, Azogues.

Morona Santiago

Calle Bolívar y 24 de Mayo.

Loja

Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco, edificio Senplades (Antiguo edificio de PREDESUR), piso 2.

Dirección Distrital, 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso esquina, edificio del MIDUVI, Loja.

El Oro

Juan Montalvo y Bolívar, Machala.

Zamora Chinchipe

Campamento La Toquilla km 3 vía a Loja, Zamora.

Además a estos puntos se acordó el establecimiento de una mesa de trabajo de carácter técnico y de coordinación entre las autoridades y los gremios, para el análisis y discusión de reformas a la Ley de Tránsito, en el marco del acuerdo alcanzado para una mejor regulación del sector del transporte.