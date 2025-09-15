ANT anunció puntos habilitados para el registro de transportistas para acceder a compensaciones
Los transportistas que deseen registrarse y requieran acompañamiento en el proceso, en el horario de 08:00 a 16:30.
Ministerio de Infraestructura y Transporte habilita puntos de registro para transportistas
15 sep 2025 - 07:47
Tras el acuerdo para deponer la medida de paralización del transporte en el Distrito Metropolitano de Quito y el normal funcionamiento de las unidades en sus frecuencias en la ciudad la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) junto al Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) difundió los puntos habilitados para el registro de transportistas.
Estos puntos estarán habilitados desde este lunes 15 de septiembre, como parte del proceso de inscripción para acceder a los incentivos productivos por la eliminación al subsidio al diésel.
Estos puntos estarán disponibles para brindar información y apoyo a los transportistas que deseen registrarse y requieran acompañamiento en el proceso, en el horario de 08:00 a 16:30.
Además, la inscripción también se puede realizar a través de la plataforma en línea: www.registro.mtop.gob.ec/HH/login
A continuación, detallamos las oficinas donde pueden asistir de forma presencial a realizar el registro:
Pichincha
- Edificio Matriz del MIT, Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana, Quito.
- Dirección Distrital, Av. Panamericana Norte, redondel de Carapungo diagonal al Centro Comercial el Portal junto a Super Mercado Santa María, Quito.
Quito
Se habilitan puntos en el sector de Pifo, operadora Sotronor; sector de Chillogallo, operadora Serviagosto: sector de Cotocollao, operadora Catar; sector del valle de Los Chillos, operadora Libertadores del Valle.
Guayas
- Agencia Nacional de Tránsito - Dirección Provincial de Guayas.
- Dirección Distrital, Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo. Edi. Gobierno Zonal, Piso 7, Guayaquil.
Imbabura
- Av. Capitán Cristóbal de Troya entre Jorge Eduardo Villacís y Luis Felipe Lara, sector Redondel de la madre, oficinas MIT, Ibarra.
Sucumbíos
- Centro de Atención Ciudadana Av. Circunvalación y Nueva Loja, segunda planta oficinas MIT, Nueva Loja.
Carchi
- Av. Veintimilla y Alejandro R. Mera junto al ECU 911, Tulcán.
Esmeraldas
- Av. Jaime Roldós Aguilera. Recinto Portuario junto a SENAE, Esmeraldas.
Napo
- Barrio Tereré entre las calles Calicuchima y Cofanes, Tena.
Orellana
- Vía Coca - Loreto KM 1 1/2, margen izquierdo detrás de las oficinas de ANT, Orellana.
Cotopaxi
- Gabriela Mistral y Sánchez de Orellana, al sur de la ciudad, Latacunga.
Chimborazo
- Princesa Cori y Reina Pacha, a lado del estadio Olímpico de Riobamba, Riobamba.
Tungurahua
- Calle Bolívar y Castillo, al frente del parque Montalvo, Ambato.
Pastaza
- Calle 20 de Julio y calle Bolívar, diagonal a la Universidad Ecológica, Puyo.
Manabí
- Av. del Ejército y Cristo del Consuelo, diagonal a la Terminal Terrestre, Portoviejo.
Santo Domingo
- Av. Quito y Río Chimbo, esquina, edificio Lince, Santo Domingo.
Santa Elena
- Av. Carlos Espinoza Larrea. Piso 1, Centro de Atención Ciudadana, Salinas.
Los Ríos
- Av. Enrique Ponce Luque, junto al colegio Ecomundo, Los Ríos.
Bolívar
- Isidro Ayora 205 y Camilo Montenegro, Guaranda.
Azuay
- Avenida Huayna Cápac y Pisar Cápac, frente a las ruinas del Pumapungo, Cuenca.
Cañar
- Augusto Sacoto y Aurelio Jaramillo, Azogues.
Morona Santiago
- Calle Bolívar y 24 de Mayo.
Loja
- Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco, edificio Senplades (Antiguo edificio de PREDESUR), piso 2.
- Dirección Distrital, 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso esquina, edificio del MIDUVI, Loja.
El Oro
- Juan Montalvo y Bolívar, Machala.
Zamora Chinchipe
- Campamento La Toquilla km 3 vía a Loja, Zamora.
Además a estos puntos se acordó el establecimiento de una mesa de trabajo de carácter técnico y de coordinación entre las autoridades y los gremios, para el análisis y discusión de reformas a la Ley de Tránsito, en el marco del acuerdo alcanzado para una mejor regulación del sector del transporte.
