Gobierno 'no negociará' medida que pone fin al subsidio al diésel; organizaciones se pronuncian

Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, dio su rueda de prensa semanal, este lunes 15 de septiembre, desde Latacunga

El Gobierno de Daniel Noboa dijo que no negociará la eliminación del subsidio al diésel, como piden sectores del transporte. Así lo aseveró, este lunes 15 de septiembre del 2025, la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo.

Ella indicó que quien toma las decisiones en el país "es el Gobierno Nacional" y subrayó que "no hay negociaciones" con los detractores de la medida, pero sí conversaciones pues siempre ha habido "apertura al diálogo".

"Hemos dialogado siempre y lo seguiremos haciendo. Sin embargo no hay espacio para la extorsión, para la negociación entendida como una suerte de presiones en donde el Gobierno 'tendría que terminar cediendo'", dijo Jaramillo.

Además, durante una rueda de prensa desarrollada en Latacunga, donde se trasladó temporalmente la sede del Ejecutivo, la Vocera señaló que "la decisión está tomada, los recursos tienen que ir a quienes más lo necesitan".

Sobre las protestas que se han registrado en algunas carreteras del país, Jaramillo dijo que "seguramente se van a ir desactivando porque el Gobierno no solo tiene la investidura del poder que le dio la gente en las urnas, tiene el apoyo de la gente que está convencida de que los recursos tienen que ir a los más vulnerables".

FUT anuncia movilizaciones

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó este lunes 15 de septiembre de 2025 a movilizaciones a escala nacional, en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel.

Los dirigentes del FUT también informaron que las jornadas de protesta están convocadas para el miércoles 17 y jueves 18 de septiembre del 2025. Según el FUT, en esas fechas se organizarán plantones y marchas para rechazar el alza del combustible

Pronunciamiento de la Conaie

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) dijo que la eliminación del subsidio al diésel "afectará a millones de familias, a la producción campesina y al transporte comunitario, encareciendo la canasta básica y precarizando aún más la vida de los sectores populares".

La Conaie dijo que se ampara en el derecho a la resistencia en defensa de los pueblos y nacionalidades y de la ciudadanía en general. Además, hizo un llamado a las bases para declararse en asambleas permanentes.

El movimiento indígena también dijo que "activará todos sus mecanismos organizativos legítimos para enfrentar este nuevo paquetazo". En cambio la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, no se trata de un paquetazo sino de una redistribución de recursos para los más necesitados.

Cuando le preguntaron a Jaramillo sobre si el Gobierno ha conversado con la Conaie sobre la eliminación del subsidio, ella indicó: "No se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país"

Eliminación del subsidio y compensaciones

La eliminación del subsidio al diésel implica un incremento en el precio de este combustible de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares en las estaciones de servicio.

Según cálculos oficiales, la eliminación del subsidio supondría un ahorro en el gasto estatal de 1 100 millones de dólares, que se destinarán al pago de incentivos productivos y sociales.

"Hemos iniciado el programa más ambicioso de redistribución de recursos y entrega de incentivos sociales jamás implementado en el Ecuador", dijo Jaramillo.

Desde este lunes 15 de septiembre, "miles de ecuatorianos recibirán los primeros recursos", entre ellos, el Bono Raíces, que consiste en la entrega de un incentivo de mil dólares a 100 000 agricultores.

"El Gobierno reitera que no hay ninguna razón para que haya una subida en el costo de los pasajes", indicó antes de recordar que más de 23 000 transportistas recibirán un bono mensual que va entre 450 y 1 000 dólares "precisamente para evitar el alza de pasajes".

Adicionalmente, hay un incentivo económico para los sectores del transporte comercial, carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico por un monto de 30 millones de dólares.

Además, ante una solicitud del sector del transporte para la construcción de zonas de descanso, habilitarán 12 sitios entre las provincias andinas de Tungurahua y Pichincha por un monto de ocho millones de dólares.

El Gobierno también ofrecerá el 'crédito 7x7', es decir a 7 años a 7% de interés, por montos de 500 hasta 30 000 dólares para capital de trabajo y compra de equipos.

También habrá apoyo a los pescadores artesanales en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, y se ampliará el Bono de Desarrollo Humano a 55 000 familias en todo el país, con una inversión de 130 millones de dólares, enumeró entre otras acciones.