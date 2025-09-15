El Gobierno no eliminará el subsidio al gas doméstico, según la ministra Sariha Moya

En Ecuador, el precio del cilindro del gas va de 1,65 dólares en las distribuidoras y entre 3,50 y 3,75 a domicilio.

La ministra de Economía, Sariha Moya, aseguró, este lunes 15 de septiembre de 2025, que el subsidio al gas de uso doméstico se mantendrá vigente y no será eliminado por el Gobierno.

“Yo se lo puedo garantizar, el gas no está en agenda. No se va a tocar el subsidio, porque es importante para el consumo de los hogares”, señaló en una entrevista concedida a Teleamazonas.

El pronunciamiento de la funcionaria se produce tres días después de que el presidente Daniel Noboa dispusiera la eliminación del subsidio al diésel. Esa medida elevó el precio de este combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón, según el Decreto Ejecutivo126 emitido el viernes 12 de septiembre.

Durante la entrevista, el periodista Milton Pérez recordó que, en el 2023, Daniel Noboa, antes de asumir la Presidencia, se comprometió a no retirar el subsidio al diésel, sin embargo, en el 2025 fue eliminado.

Al respecto, Moya aseguró que Noboa dio esa declaración porque en ese entonces le proporcionaron datos incompletos sobre el déficit del Estado. Le dijeron que era de 2 800 millones de dólares, cuando en realidad era de 6 000 millones de dólares.

Según la ministra, la decisión de eliminar el subsidio al diésel busca redirigir recursos hacia los sectores más vulnerables y frenar el desvío de subsidios hacia grupos que no los necesitaban, incluidas las redes del crimen organizado.

Como medida para contener el impacto en el transporte público, el Gobierno implementó un mecanismo de compensación que contempla la entrega de bonos de entre 450 y 1 000 mensuales, durante ocho meses, para 23 000 transportistas.