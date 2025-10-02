Gobierno realizará recorridos para definir ubicación de bases estadounidenses, dice Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, en una rueda de prensa en el Palacio de Carondelet.

El ministro del Interior John Reimberg confirmó este jueves 2 de octubre del 2025 que la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, llegará en los próximos días al país para definir la instalación de bases militares del Homeland Security.

“En los próximos días esperamos la visita y vamos a hacer ciertos recorridos por distintos puntos del país para establecer donde podría ir la mejor base”, indicó Reimberg en entrevista con Teleamazonas.

El funcionario no precisó qué día arribará la funcionaria a Ecuador, pero adelantó que las bases extranjeras de Homeland Security son parte del apoyo internacional que ofrece Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico.

“Varias oficinas de diferentes unidades del Departamento de Estado de los Estados Unidos participarían en conjunto dentro de esta base para trabajar contra el delito transnacional que afecta a muchos países”, señaló el Ministro.

El pasado lunes 29 de septiembre, la vocera del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, anunció la visita de la funcionaria estadounidense. Indicó que se trata de un avance en la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.

Esta sería la segunda ocasión en la que Kristy Noem visitaría el país. La primera fue en julio del 2025, cuando se anunció la cooperación en materia de seguridad.

La visita de la funcionaria ocurriría en el contexto de un referéndum en el que se preguntará a los ecuatorianos sobre eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país.