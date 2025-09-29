Secretaria de Seguridad de EE.UU. definirá en Ecuador lugar de bases Homeland Security

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem llegará a Ecuador para definir la ubicación de las bases militares.

Así lo anunció la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, este lunes 29 de septiembre de 2025 en su comparecencia semanal.

"En las próximas semanas se espera una nueva visita de Kristi Noem, secretaria e Seguridad Nacional de Estados Unidos para definir ya la ubicación de las basesde Homeland Security", dijo Jaramillo.

No se revelaron más detalles de la visita de la funcionaria norteamericana, pero Jaramillo agregó que se trata de un avance en la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.

Las bases Homeland Security forman parte del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

Noem visitó Ecuador por primera vez en julio, cuando se anunció un acuerdo para "compartir información biométrica sobre terroristas y pandilleros".

En Ecuador se llevará a cabo un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional.