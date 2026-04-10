Carlos Serrano renunció a la viceprefectura de Guayas por nuevos "desafíos políticos"

Carlos Serrano Bonilla llegó a la prefectura de Guayas como binomio de Marcela Aguiñaga.

El viceprefecto de Guayas, Carlos Serrano Bonilla, renunció a su cargo la mañana de este viernes 10 de abril del 2026. Lo hizo a través de una misiva enviada a la prefecta Marcela Aguiñaga.

De forma preliminar se conoce que lo hizo para asumir nuevos desafíos políticos. Su nombre suena como candidato a la alcaldía de Samborondón en las elecciones seccionales del 2026.

Su dimisión ocurre cuatro días después de que la prefecta Aguiñaga anunció su salida del cargo el próximo 14 de mayo del 2026, por motivos de salud de su esposo

Serrano debía entonces asumir el cargo de Aguiñaga. Sin embargo, tras su renuncia, el Consejo Provincial elegirá al nuevo prefecto. La persona electa se quedará al frente de la Prefectura hasta el 24 de mayo de 2027.

El exviceprefecto llegó al cargo en las elecciones seccionales del 2023 auspiciado por el Movimiento Revolución Ciudadana.