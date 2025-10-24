TCE admite a trámite denuncia contra Leonidas Iza por presunta infracción electoral

Leonidas Iza es una de las figuras más fuertes del movimiento indígena de Ecuador

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite, este viernes 24 de octubre del 2024, la denuncia presentada en contra de Leonidas Iza y otros miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La denuncia, que fue presentada por Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), también involucra a Zenaida Yasacama, responsable del manejo económico, y Patricia Lalvay, jefa de campaña de la Conaie.

Este proceso se inició porque la Conaie no habría presentado los reportes de gastos y aportes en la campaña de la consulta popular sobre el bloque 43 ITT, realizada el 20 de agosto de 2023. En aquel momento, la Conaie hizo campaña por el 'Sí'.

Con el pronunciamiento del TCE, los denunciados tienen cinco días para contestar la denuncia. La audiencia oral de prueba y alegatos será el jueves 13 de noviembre a las 09:00 en la sala de audiencias del organismo electoral.

La denuncia se ampara en el artículo 281 del Código de la Democracia. En este apartado se establecen sanciones por incumplimientos en el financiamiento político, que incluyen multas de hasta 70 salarios básicos y la suspensión de derechos políticos por hasta cuatro años.