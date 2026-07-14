Hinchas argentinos queman una bandera británica durante un banderazo en Escobar

En la ciudad de Escobar, en la provincia de Buenos Aires, un grupo de aficionados argentinos protagonizó un polémico episodio durante un banderazo previo a la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra.

En un video difundido ampliamente en redes sociales se observa cómo varios hinchas queman una bandera del Reino Unido mientras entonan cánticos de apoyo a la Albiceleste.

Las imágenes comenzaron a circular pocas horas antes del encuentro y reavivaron la histórica rivalidad entre argentinos e ingleses, marcada tanto por recordados enfrentamientos futbolísticos como por el conflicto de las Islas Malvinas.

Argentina llega fortalecida a las semifinales

La selección dirigida por Lionel Scaloni alcanzó las semifinales luego de superar a Suiza por 3-1 en tiempo suplementario, resultado que le permitió mantenerse en la lucha por revalidar el título conseguido en Catar 2022.

Durante el torneo, la Albiceleste ha mantenido un rendimiento sólido y vuelve a instalarse entre las cuatro mejores selecciones del mundo.

El equipo argentino afronta una nueva semifinal mundialista respaldado por una generación liderada por Lionel Messi y Julián Álvarez, mientras busca convertirse en el primer bicampeón del Mundial desde Brasil en 1962.

La clasificación también alimenta la polémica

La clasificación de Argentina volvió a poner sobre la mesa la histórica rivalidad con Inglaterra.

El seleccionador Lionel Scaloni insistió en que "solo es un partido de fútbol", el ambiente entre parte de la afición se ha visto marcado por referencias al conflicto de las Islas Malvinas y por cánticos que mezclan fútbol e historia.

Incluso la Federación de Veteranos de Guerra del 2 de Abril pidió públicamente que el encuentro sea vivido como un evento deportivo y no como una revancha política.

Señalaron que la soberanía "se defiende mediante la diplomacia y los canales internacionales", sin promover mensajes de odio o xenofobia.