Cierran el paso a Caupicho por el volcamiento de un tráiler en la av. Simón Bolívar

Un tráiler se volcó en la av. Simón Bolívar, a la altura de Bellavista, este viernes 22 de mayo de 2026.

Un tráiler se volcó en la av. Simón Bolívar, a la altura de Bellavista del Sur, la tarde de este viernes 22 de mayo de 2026, indicó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Una persona resultó afectada en el siniestro de tránsito y recibe atención prehospitalaria en el lugar.

La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido norte-sur, mientras que el ingreso a Caupicho por la Simón Bolívar se encuentra completamente cerrado.

(Noticia en desarrollo...)