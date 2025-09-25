CNE da inicio al proceso electoral para la consulta popular convocada por Noboa

Ecuador volverá a las urnas el 16 de noviembre de 2025.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el inicio del período electoral para la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa.

La sesión virtual se llevó a cabo este jueves 25 de septiembre de 2025, un día después del dictamen favorable de la Corte Constitucional remitido al CNE.

El período electoral de la consulta popular, en la que se preguntará sobre la instalación de una Asamblea Constituyente, se sumará al aprobado para el referéndum.

La resolución del CNE dispone que el inicio del período electoral por la consulta popular se inicie este jueves 25 de septiembre.

La fecha prevista para el referéndum, y ahora la consulta popular también, es el 16 de noviembre de 2025.

“La posibilidad de cambiar o hacer una nueva Constitución recién vamos a preguntarle al pueblo si eso es lo que quiere tener, no estamos entrando a una Constituyente todavía. Eso es un segundo paso”, dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaint en una entrevista radial.

El presupuesto para la consulta popular y referéndum se mantiene en 59 millones de dólares.

¿Qué se decidirá?

A escala nacional y en el exterior se votará por:

Referéndum sobre la presencia de bases militares extranjeras.

sobre la presencia de extranjeras. Referéndum sobre el financiamiento de las organizaciones p o líticas.

sobre el de las p líticas. Consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente.

En votación local:

Solo en Esmeraldas se votará por una pregunta adicional respecto a la cantonización de Borbón.