Noboa a Trump: 'Ecuador se mantiene firme en la lucha global contra el narcotráfico'

El presidente de la República, Daniel Noboa, envió este lunes 20 de octubre del 2025 un mensaje a su homólogo presidencial estadounidense, Donald Trump a través de su cuenta de la red social X. Allí insistió el compromiso del país en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal.

En el primer párrafo del pronunciamiento, Noboa escribió: “Presidente Trump, Ecuador se mantiene firme en la lucha global contra el narcotráfico y la minería ilegal, desafíos que demandan unidad entre naciones comprometidas con la paz y la prosperidad”, dijo Noboa en inglés.

El mensaje de Noboa también hizo referencia a cifras económicas de Ecuador. Esto medio de las tensiones políticas que hay por la eliminación del subsidio al diésel que ha desencadenado 29 días de protestas y paralizaciones, especialmente, en zonas de Imbabura, Cañar, Pichincha, Carchi, Azuay...

“En medio de esta batalla, y a pesar de los constantes ataques, nuestro país ha logrado un crecimiento económico superior al 4 %, ha mantenido la inflación por debajo del 1 % y ha reducido la pobreza a su nivel más bajo desde 2018 (24 %). Seguimos creando oportunidades para los jóvenes y para sectores que estuvieron olvidados durante demasiado tiempo. Nuestro compromiso es claro: luchar codo a codo, defendiendo la libertad y la prosperidad en toda nuestra región”, concluyó.

