Bernardo Cordovez es el nuevo representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IESS

Con Decreto 234 el presidente Daniel Noboa nombró a Bernardo Cordovez como el nuevo representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El nombramiento se firmó este miércoles 26 de noviembre y con ello Cordovez reemplaza a Édgar Lama como Presidente del Consejo Directivo del IESS.

Cordevez deja así su cargo como gerente general del Biess, para asumir las nuevas funciones que le asigna el presidente Noboa.

La Asamblea Nacional deberá confirmar la designación de Cordovez para que asuma plenamente la presidencia del Consejo Directivo del IESS que siempre recae en el representante de la Función Ejecutiva, según se indica en el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social.

Señalamientos a Lama

Édgar Lama dejó el cargo vacante en el IESS tras salir en vuelto en polémicos señalamientos por conflictos de interés, al supuestamente haber priorizado pagos desde este organismo a empresas de salud con vínculos familiares.

A esto se suma una glosa en Contraloría por 3,7 millones de dólares por pagos a prestadores externos de salud del IESS vinculados a la familia del exdirectivo; además el inicio del proceso de contratación de un polémico sistema de gestión digital para los hospitales de la seguridad social, con CNT y HealthBird.