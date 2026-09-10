Policía crea la DINAE: ¿Qué es y cómo opera la nueva dirección contra el secuestro y la extorsión?
La unidad nació oficialmente para frenar dos de los delitos de mayor impacto en Ecuador. En su primera semana de gestión ya registra víctimas rescatadas y decenas de detenidos.
El ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávlia, anunciaron la creación de la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (DINAE).
Policía Nacional
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Actualizada:
10 sep 2026 - 18:58
La Policía Nacional puso en funcionamiento la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (DINAE), una unidad especializada en combatir las redes criminales dedicadas al secuestro y la extorsión en Ecuador.
Esta entidad fue creada mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MDI-DMI-2025-0132 y arrancó formalmente sus operaciones el 2 de septiembre de 2026.
¿Cuál es el objetivo y la misión de la DINAE?
La misión principal de la DINAE es supervisar, planificar y evaluar los trabajos de inteligencia e investigación frente a secuestros y extorsiones.
Para lograrlo, aplica técnicas especializadas de investigación y negociación, coordinando acciones entre unidades policiales tácticas, la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, con instituciones públicas y privadas, e incluso organismos internacionales.
Su trabajo se enmarca en debilitar, desorganizar y desarticular a las bandas delictivas.
Primeros resultados
En sus primeros siete días de labor (del 2 al 9 de septiembre de 2026), la DINAE desplegó intervenciones en varias provincias del país, dejando los siguientes resultados:
- 25 operativos ejecutados en todo el territorio nacional.
- 9 víctimas liberadas (tres mediante rescates tácticos y seis a través de negociación y presión operativa).
- 60 personas detenidas y puestas a órdenes de la justicia.
- USD 610.018 evitados en pagos que exigían las bandas extorsivas a los familiares.
- 11 armas de fuego incautadas junto a otros indicios probatorios.
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