Policía crea la DINAE: ¿Qué es y cómo opera la nueva dirección contra el secuestro y la extorsión?

El ministro del Interior, John Reimberg, y el comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávlia, anunciaron la creación de la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (DINAE).

La Policía Nacional puso en funcionamiento la Dirección de Investigación Antisecuestros y Extorsión (DINAE), una unidad especializada en combatir las redes criminales dedicadas al secuestro y la extorsión en Ecuador.

Esta entidad fue creada mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MDI-DMI-2025-0132 y arrancó formalmente sus operaciones el 2 de septiembre de 2026.

¿Cuál es el objetivo y la misión de la DINAE?

La misión principal de la DINAE es supervisar, planificar y evaluar los trabajos de inteligencia e investigación frente a secuestros y extorsiones.

Para lograrlo, aplica técnicas especializadas de investigación y negociación, coordinando acciones entre unidades policiales tácticas, la Fiscalía General del Estado.

Agentes de la DINAE en una de los primeros resultados ejecutados en las primeras semanas de septiembre.

Asimismo, con instituciones públicas y privadas, e incluso organismos internacionales.

Su trabajo se enmarca en debilitar, desorganizar y desarticular a las bandas delictivas.

Primeros resultados

En sus primeros siete días de labor (del 2 al 9 de septiembre de 2026), la DINAE desplegó intervenciones en varias provincias del país, dejando los siguientes resultados:

25 operativos ejecutados en todo el territorio nacional.

ejecutados en todo el territorio nacional. 9 víctimas liberadas (tres mediante rescates tácticos y seis a través de negociación y presión operativa).

(tres mediante rescates tácticos y seis a través de negociación y presión operativa). 60 personas detenidas y puestas a órdenes de la justicia.

y puestas a órdenes de la justicia. USD 610.018 evitados en pagos que exigían las bandas extorsivas a los familiares.

en pagos que exigían las bandas extorsivas a los familiares. 11 armas de fuego incautadas junto a otros indicios probatorios.