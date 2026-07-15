Precandidatura de Jorge Yunda en riesgo por impugnación en el TCE

Jorge Yunda es precandidato para la alcaldía de Quito.

Jorge Yunda podría quedar fuera de la papeleta de las elecciones seccionales. Su precandidatura está en riesgo.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite, el 12 de julio de 2026, una impugnación contra las elecciones primarias en las que fue elegido el exalcalde de Quito.

El juez Guillermo Ortega aceptó la apelación presentada por Geoconda Tufiño Hernández, militante del movimiento Avanza, por el que se candidatizó Yunda.

Tufiño denuncia que no le permitieron participar en las elecciones primarias del movimiento.

Esta impugnación deberá ser conocida y resuelta por el pleno del TCE.

Este reclamo no es nuevo. La denuncia fue presentada el 30 de junio, tres días después del proceso de democracia interna de Avanza.

Ahora Tufiño busca que las elecciones primarias, en las que se designó a Yunda como precandidato, sean anuladas