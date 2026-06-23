Una mujer cayó con su vehículo desde un parqueadero cuando intentaba estacionar en Quito

Una mujer resultó herida tras un siniestro en un parqueadero de Quito.

Una mujer resultó herida tras caer con su automóvil mientras intentaba estacionarse en una torre de parqueaderos, la mañana de este martes 23 de junio de 2026.

La conductora resultó herida y fue atendida por los paramédicos por una lesión en la clavícula.

El siniestro de tránsito se registró en El Troje, en el sur de Quito, cuando una mujer intentaba estacionar su vehículo en la empresa donde trabaja.

La emergencia fue reportada a las 08:44 y una ambulancia acudió al sitio para atender a la persona herida.

El automóvil de color plateado quedó de cabeza sobre la calle de tierra. En imágenes difundidas se observa que la carrocería sufrió serios daños.

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), la mujer cayó de un parqueadero a desnivel y por el siniestro se aplicó el cierre total de la vía.

En lo que va de 2026 en Quito se han registrado cerca de 1 300 siniestros de tránsito. Como resultado, 103 personas han muerto.