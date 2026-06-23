Intento de robo deja una mujer herida en el sur de Quito

Una mujer resultó herida tras un intento de robo al sur de la capital

Un intento de robo en Quito dejó una mujer herida, la madrugada del martes 22 de junio de 2026.

El hecho sucedió específicamente en el sector de Guamaní, al sur de la capital. De acuerdo con información policial, la mujer habría sido apuñalada.

Tras una alerta recibida, la Policía acudió al lugar y, según la información de testigos, los atacantes habrían sido dos hombres en motocicleta.

La mujer recibió atención médica

Previo al hecho, un grupo que se encontraba en una reunión social, habría salido a "la tienda a comprar" cuando fueron interceptados por los motorizados.

Debido a la gravedad de la herida, en la pierna de la mujer, recibió asistencia médica en el lugar del hecho violento.