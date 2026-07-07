EN VIVO I Colombia vs Suiza: duelo decisivo en octavos del Mundial 2026 en Vancouver

Octavos de final - Suiza contra Colombia - BC Place, Vancouver, Canadá - 7 de julio de 2026. Aficionados de Colombia dentro del estadio antes del partido

Solo uno avanzará. El otro hará las maletas. El duelo entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 promete ser una batalla inolvidable, donde cada jugada cuenta y cada decisión del entrenador puede marcar la diferencia. Este partido, a disputarse el 7 de julio de 2026 a las 15:00 (hora local), no solo define el futuro inmediato de ambos equipos, sino que también representa la posibilidad de dejar una huella importante en la historia del fútbol.

Colombia llega a este encuentro en una buena posición, habiendo logrado tres victorias en la fase de grupos. Su confianza está en aumento, impulsada por un gran rendimiento de figuras como Luis Díaz y Falcao. Por otro lado, Suiza ha demostrado solidez, aunque tuvo algunos tropiezos que podrían poner en riesgo su clasificación. Con la figura de Granite Xhaka liderando el mediocampo, los suizos buscarán imponer su esquema táctico para avanzar.

El duelo táctico se centrará probablemente en la batalla en el medio campo, donde ambas selecciones tienen futbolistas de calidad capaces de cambiar el rumbo del partido. A medida que se acercan al silbato inicial, se intensifican las expectaciones sobre qué estilo prevalecerá, el de la velocidad y el contraataque colombiano o la posesión y disciplina suiza.