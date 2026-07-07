¿Qué significa el gesto de la X con los brazos que hizo Hossam Hassan, DT de Egipto, en el Mundial?

El gesto de brazos cruzados en forma de "X" realizado por el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, durante la derrota 3-2 frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 generó debate en redes sociales y entre aficionados.

Muchos interpretaron la señal como una protesta por el polémico gol anulado a Egipto y por las decisiones arbitrales del encuentro.

Sin embargo, hasta el momento el entrenador no ha explicado públicamente cuál fue el motivo de su acción.

Un gesto oficial de la FIFA

La señal de la "X" con los brazos fue adoptada oficialmente por la FIFA como parte del protocolo universal contra el racismo y la discriminación en el fútbol.

Cuando un jugador, entrenador o integrante del cuerpo técnico realiza este gesto, solicita al árbitro activar el protocolo establecido para denunciar un presunto acto de abuso discriminatorio durante el partido.

El reglamento contempla un procedimiento de tres pasos:

Detener temporalmente el partido

Suspender el encuentro si la conducta continúa

Dar por terminado el compromiso si no cesan los hechos denunciados

Sin explicación oficial

En el caso del partido entre Argentina y Egipto, el árbitro francés François Letexier no activó el protocolo y, en cambio, mostró tarjeta amarilla a Hossam Hassan por su conducta desde el área técnica.

Hasta ahora, ni la Federación Egipcia de Fútbol ni el propio entrenador han aclarado si el gesto estuvo relacionado con una denuncia por racismo o si fue una forma de manifestar su inconformidad por las decisiones arbitrales.

Por ello, cualquier interpretación distinta al significado oficial del símbolo permanece en el terreno de la especulación.