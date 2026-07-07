Nace el segundo pichón de cóndor andino mediante crianza asistida en Ecuador

El Bioparque Amaru, en Cuenca, anunció el nacimiento de la segunda pichona de cóndor andino dentro de su Programa de Crianza Asistida, un proyecto enfocado en la conservación de una de las especies más amenazadas de los Andes.

El nacimiento se produjo tras 63 días de incubación artificial, un proceso que fue monitoreado de forma permanente por un equipo multidisciplinario de especialistas.

Un proceso de seguimiento científico

El Bioparque informó que el trabajo incluyó el seguimiento de todas las etapas del desarrollo del ave, desde la incubación y la eclosión del huevo hasta sus primeros minutos de vida y el inicio de la crianza asistida.

Según la institución, este tipo de manejo especializado busca incrementar las posibilidades de supervivencia de los ejemplares y aportar al conocimiento científico sobre la reproducción del cóndor andino.

Un programa único en Ecuador

Con este nuevo nacimiento, Amaru señaló que consolida el único programa especializado de crianza asistida del cóndor andino en Ecuador.

La institución destacó que el proyecto combina investigación científica, innovación y cooperación internacional para fortalecer las estrategias de conservación de esta especie, considerada un símbolo de los Andes y catalogada como amenazada.

El nacimiento de la segunda pichona representa un nuevo avance en los esfuerzos por contribuir a la preservación del cóndor andino y al fortalecimiento de los programas de conservación desarrollados en el país.