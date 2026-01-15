La Comisión de Fiscalización califica el juicio político a Mario Godoy, titular de la Judicatura

La Comisión de Fiscalización realizó una sesión, este jueves 15 de enero de 2026, para avocar conocimiento sobre el juicio político a Mario Godoy.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea se reunió, este jueves 15 de enero de 2026, y calificó el juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, con 10 votos a favor.

Esto ocurrió durante una sesión, que fue convocada a partir de las 15:00, por el presidente de esa mesa legislativa, Ferdinan Álvarez, de Acción Democrática Nacional (ADN)

La calificación significa que el organismo da inicio al trámite de la solicitud de juicio político y que avala que el proceso de fiscalización continúe.

El pedido contra Godoy fue ingresada por los legisladores de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso y Luis Molina.

El pedido de juicio político se derivó de las denuncias de amenazas y presiones que hizo el juez anticorrupción, Carlos Serrano, por la condena que dictó contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024.

Luego de que Fiscalización dio inicio al trámite, durante los próximos 15 días, los asambleístas que propusieron el juicio político y Godoy podrán presentar sus pruebas de cargo y de descargo.

Después de eso, viene la etapa de evacuación de las pruebas documentales y testimoniales. Para esto hay un plazo de 10 días.

Luego, la Comisión de Fiscalización tendrá cinco días más para presentar un informe en el que recomiende el enjuiciamiento político del funcionario o el archivo del caso. Al final el caso llegará al Pleno de la Asamblea donde se decidirá si Godoy es o no censurado.

Ferdinan Álvarez denuncia amenazas

Previo a la instalación de la sesión, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, denunció que fue blanco de amaenazas, en relación al trámite de juicio político contra Godoy.

"Me mandaron a decir que tenga cuidado con lo que hago en el juicio político. Quiero decir que no le tengo miedo a las amenazas de ninguna naturaleza", señaló Álvarez.