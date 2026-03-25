Kristi Noem, funcionaria de EE.UU. llegó al Palacio de Carondelet, en Quito

Kristi Noem, funcionaria de Estados Unidos, ya está en Ecuador. Ella llegó al Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito, este miércoles 25 de marzo de 2026.

En medio de un fuerte resguardo policial y militar, Noem arribó al Palacio de Gobierno para reunirse con autoridades de Ecuador.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, la visita permitirá avanzar en dos ejes principales. El primero es la firma de un nuevo acuerdo denominado 'Homeless Security', orientado a reforzar las capacidades de seguridad en el país.

El segundo punto clave será el impulso a la iniciativa internacional conocida como 'Escudo de las Américas', un proyecto que busca articular esfuerzos regionales frente a amenazas del crimen transnacional.

"Vamos a estar en una reunión con el Palacio y vamos a trabajar por largas horas (...) vamos a tratar temas de ofensiva y cosas adicionales", señaló Reimberg, este miércoles 25 de marzo, en una entrevista radial.

"Son reuniones importantes que se van a tener, con esto se demuestra que Ecuador está liderando esta lucha regional contra los grupos delictivos", añadió el titular de la Cartera de Estado