Kristi Noem recibe de Daniel Noboa la Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Cruz

Mediante Decreto 337, el presidente Daniel Noboa otorgó la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Cruz a Kristi Noem, este miércoles 25 de marzo del 2026.

La enviada especial de Washington para la estrategia Escudo de las Américas arribó al Palacio de Carondelet la mañana de este miércoles para mantener una reunión con el presidente, Noboa.

El Decreto reza en su Artículo 1: "un reconocimiento a la destacada trayectoria de servicio, así como los esfuerzos orientados al fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América".