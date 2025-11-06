La secretaria de Seguridad de EE.UU., Kristi Noem, recorrió la base aérea de Salinas

Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, recorrió la base aérea de Salinas, cantón de Santa Elena, este jueves 6 de noviembre del 2025. En la inspección participó el presidente Daniel Noboa.

Esta mañana la funcionaria estadounidense cumplió su segundo día de actividades en Ecuador. Noem inspeccionó la Escuela Militar de Aviación Cosme Rennella Barbatto de Salinas.

Antes de su recorrido se encontró con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld; el ministro de Interior, John Reimberg, y un representante de la Fuerza Aérea.

Tras el saludo protocolar se realizaron las fotografías oficiales. Luego continuaron el recorrido con una caravana motorizada. El objetivo era conocer los lugares para establecer áreas que permitan el trabajo de los militares extranjeros.

La base aérea de la Escuela Superior de Aviación Cosme Rennella. Presidencia de Ecuador

También, los miembros de la Fuerza Aérea realizaron una presentación de los grupos de delincuencia organizada que se han desplegado en el país durante los últimos años.

Kristi Noem recibe una explicación de la presencia de bandas en Ecuador Presidencia de Ecuador

La inspección en Salinas se realiza un día después de su visita en Manta. Dos zonas que el presidente Daniel Noboa oficializó como las adecuadas para instalar bases militares extranjeras, en caso de recibir el apoyo en la consulta popular y referéndum 2025.

El miércoles 5 de noviembre, Noem también realizó un recorrido por la Base Aérea de Manta. Después se dirigió a Salinas en donde participó de una cabalgata junto al presidente Noboa, y su esposa, Lavinia Valbonesi y otras autoridades.

Esta es la segunda visita de Noem a Ecuador. En julio 2025, la Secretaria de Seguridad de Estados Unidos firmó un acuerdo con Noboa para facilitar el intercambio de oficiales de enlace de ambos países.