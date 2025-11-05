Secretaria de Seguridad de EE.UU. se reúne en Manta con el presidente Daniel Noboa

La Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristy Noem, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reúnen en la base de Manta.

La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó a Ecuador la tarde de este miércoles 5 de noviembre del 2025. La funcionaria arribó a la Base Aérea de Manta, en la provincia de Manabí, pasadas las 16.00 y fue recibida por el presidente Daniel Noboa.

En la delegación ecuatoriana que la recibió también estuvieron los ministros del Interior, John Reimberg; y el de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Además, la canciller Gabriela Sommerfeld, entre otras autoridades.

Noem y Noboa recorrieron de inmediato las instalaciones de la base aérea Eloy Alfaro, un complejo militar estratégico en la costa pacífica ecuatoriana. Hasta 2009, hace 16 años, este sitio albergó un Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL) del Comando Sur de Estados Unidos, operativo entre 1999 y 2009 bajo un acuerdo bilateral para vigilancia antinarcóticos.

Este tipo de visitas son para analizar el "establecimiento de potenciales bases" de seguridad en Estados Unidos en Ecuador, indicó la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, la mañana de este miércoles, en una rueda de prensa.

Noem cumplirá una agenda de dos días en el país. Para el jueves, se contempla una visita a Salinas, donde mantendrá una reunión con los miembros del Bloque de Seguridad Nacional.