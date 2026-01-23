'Le vendimos energía a Ecuador cuando la necesitaba': Petro reprocha la decisión de Noboa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reprochó a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, por imponer una tasa de seguridad del 30% a los productos provenientes del vecino país.

Petro recordó que le vendió electricidad a Ecuador cuando la necesitaba por una grave crisis energética. "Le vendimos energía cuando la necesitaba. Ahora, como no la necesita, están viendo quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar"

Petro recordó que Colombia mantuvo la exportación de electricidad a Ecuador, país con el que comparte una frontera terrestre de 586 kilómetros, durante la crisis energética de Ecuador de 2024, marcada por apagones de hasta 14 horas al día debido a la sequía.

Los dos países atraviesan una escalada de tensiones luego de que Noboa anunciara una tasa del 30% a productos colombianos a partir del 1 de febrero, alegando falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

¿Cuánta energía le compraba Ecuador a Colombia?

Colombia respondió a esa medida con tarifas recíprocas y la suspensión de las exportaciones de electricidad desde el jueves 22 de enero de 2026.

En su intervención, Petro aludió a su relación con Noboa y aseguró que, pese a haber sido invitado a la casa del presidente ecuatoriano, percibe una actitud distante de su homólogo.

"El colega, presidente de Ecuador, no me quiere nada, a pesar de que me invitó a su casa, entonces la invitación no me gusta ni cinco porque no sé para qué era", expresó Petro.

El jefe de Estado defendió la cooperación regional en materia de seguridad y reiteró que Colombia no busca trasladar el problema del narcotráfico a otros países, sino enfrentarlo de manera conjunta.

En ese sentido, sostuvo que el desplazamiento de mafias hacia Ecuador responde a dinámicas transnacionales que requieren coordinación binacional y uso de tecnología.

Venta de electricidad

La suspensión de la venta de energía de Colombia a Ecuador se suspendió a partir de las 18:00 del jueves 22 de enero de 2026 para "resguardar su soberanía energética".

Ante eso Petro dijo en su cuenta de X que "apenas sepamos que nuestra oferta eléctrica es plenamente suficiente en el mediano plazo se restituirá nuestro servicio". Es decir, el Presidente de Colombia abrió la posibilidad de restituir la venta de energía a Ecuador.