Copa Ecuador 2026: definidos los cuatro semifinalistas y las fechas de los cruces

En el estadio Jorge Andrade Cantos el conjunto del Gualaceo S.C se enfrenta al Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Ecuador 2026foto API/Boris Romoleroux.

La Copa Ecuador 2026 entra en su etapa más apasionante tras completarse una vibrante ronda de cuartos de final que definió a los cuatro mejores equipos del certamen nacional. Liga de Quito, Universidad Católica, Independiente del Valle y Delfín SC son los clubes que continúan en la carrera por conquistar el trofeo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

A diferencia de las etapas previas, que se disputaron a partido único en eliminación directa, la fase semifinal adoptará el formato de series de ida y vuelta. Esta modalidad obligará a los estrategas a plantear llaves tácticas de 180 minutos, donde la gestión de las cargas físicas, la solidez defensiva en condición de visitante y el aprovechamiento de la localía resultarán determinantes para asegurar el boleto al partido definitivo.

Uno de los duelos más atractivos del cuadro enfrentará a Liga de Quito contra Universidad Católica en un apasionante choque capitalino. El conjunto albo llega motivado tras superar con categoría el 'Superclásico' ante Aucas por 2-0, mostrando un despliegue futbolístico sólido.

Por su parte, la 'Chatoleí' selló su clasificación tras un firme triunfo en cuartos de final, confirmando su ambición de avanzar a la gran final y pelear el título del torneo de integración.

En la otra llave de la competición, Independiente del Valle medirá fuerzas ante Delfín SC en un choque de estilos y geografías. El cuadro 'Negriazul' certificó su presencia entre los cuatro mejores al derrotar 2-0 a Gualaceo manteniendo la regularidad que lo caracteriza.

Del otro lado, el equipo cetáceo se erige como el único representante de la Costa en esta instancia tras eliminar a Guayaquil City, confiando en la fortaleza de su plantilla para dar la sorpresa.

Las semifinales darán inicio en la primera semana de octubre y se extenderán hasta finales del mismo mes, desarrollándose entre el martes 6 y el jueves 29 de octubre de 2026.

Delfín arrancará su serie en el estadio Jocay de Manta frente a Independiente del Valle antes de definir la llave en Chillo Jijón, mientras que el clásico entre albos y camaratas promete llenar las gradas del fútbol capitalino en dos jornadas memorables.

Los dos equipos que logren imponerse en el marcador global de sus respectivas llaves obtendrán el pasaje a la gran final única de la Copa Ecuador 2026. Además de la gloria deportiva y el trofeo oficial, el certamen otorgará un cotizado cupo a torneos internacionales para la temporada 2027, lo que eleva considerablemente la presión y la trascendencia de cada minuto de juego en esta fase decisiva.