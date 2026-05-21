ANT restablece todos los servicios luego de tres días de fallas en su sistema

Una alerta por filtració de millones de datos de la ANT circula en redes sociales.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que restableció todos sus servicios en el país. Esto, luego de superar fallas en el sistema único de tránsito, que -según la entidad- está totalmente operativo.

En un comunicado, la entidad señaló que todos los trámites institucionales con sus oficinas nacionales y con los municipios están habilitados.

Asimismo, señaló que a partir de este 22 de mayo se retoma la atención regular a las personas con turnos programados.

¿Qué pasa con los turnos que no fueron atendidos?

Los usuarios que tenían turnos entre el 18 y 21 de mayo, días en los que se mantuvo el fallo en el sistema, podrán acudir a cualquier agencia de la ANT a partir del martes 26 de mayo, sin necesidad de generar un nuevo turno.

La agencia amplió su horario de atención hasta las 17H30 para atender los trámites represados.

También recordó que las licencias de conducir cadudacas serán válidas hasta el 30 de junio de 2026.