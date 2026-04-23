Luisa González responde sobre solicitud de asilo político en México

Luisa González fue candidata a la Presidencia en las últimas elecciones, pero perdió ante Daniel Noboa

Tras los rumores que circulan en redes sociales, la excandidata presidencial, Luisa González, negó haber solicitado asilo político a México.

Aseguró que volverá a Ecuador el sábado 25 de abril de 2026, después de concluir la agenda que está cumpliendo en Uruguay.

"Es falso absolutamente. En ningún momento he solicitado asilo político a ningún país, ni a México ni a Colombia, a ningún país", dijo González.

González retornará para cumplir agenda en Ecuador

La expresidenta de la Revolución Ciudadana (RC) salió del país en marzo pasado para cumplir una agenda internacional que la llevó también por Colombia y España.

González dijo que siempre tuvo previsto regresar al país y que tiene comprado su pasaje de vuelta. "Tengo agenda en Ecuador después del sábado", añadió.

La excandidata es investigada en el caso 'Caja Chica'

Luisa González está siendo investigada en el caso 'Caja Chica', por un presunto financiamiento irregular, de la campaña presidencial de 2023, con dinero supuestamente procedente de Venezuela.

En el marco de esa investigación, la Fiscalía allanó la vivienda de González, de otros investigados y también la sede de su movimiento político.