Rafael Correa expulsa a autoridades de la RC que votaron por el viceprefecto del Guayas

Rafael Correa llamado a rendir versión por el asesinato de Fernando Villavicencio

El expresidente de la República, Rafael Correa, anunció la expulsión de las autoridades de la Revolución Ciudadana (RC) que votaron por Carlos Encalada como viceprefecto del Guayas.

Aseguró que fueron ellos quienes, "en una maniobra inmoral sin precedentes", le entregaron la Prefectura del Guayas al presidente Daniel Noboa.

Correa hace un llamado a denunciar el hecho

"Las autoridades de la RC5 que votaron por esta barbaridad -varias no asistieron, como era la línea partidista- serán expulsadas del partido", escribió en su cuenta de X.

El expresidente también hizo un llamado a concejales y miembros de juntas parroquiales guayasenses para denunciar la "escandalosa jugarreta".

Entre las autoridades mencionadas por Correa están: Luis Suárez, Mabel Tenesaca, Nery Jaramillo, Sandy Gómez, Viviana Olivares, Valeria Calderón, Yolanda Mendoza, William Pérez y Mafer Vargas.