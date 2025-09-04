Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., está en Ecuador; esta es su agenda

Marco Rubio llegó a Quito la noche del miércoles 3 de septiembre del 2025

Marco Rubio, secretario de Estados de EE.UU., se encuentra en Ecuador desde la noche del miércoles 3 de septiembre del 2025. El alto funcionario estadounidense se reunirá con el presidente Daniel Noboa.

El secretario de Estado de Estados Unidos aterrizó a las 21:00 en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. En este lugar lo recibió la canciller Gabriela Sommerfeld.

Rubio viene de reunirse en México con la presidenta Claudia Sheinbaum y tendrá un encuentro con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a las 09:00 en el Palacio de Carondelet.

En ese encuentro también estará presente la canciller Gabriela Sommerfeld y el encargado de negocios de la embajada americana.

Posteriormente, Rubio tendrá un encuentro con miembros del gabinete de Noboa. Finalmente, a las 10:30 del jueves está prevista una rueda de prensa para informar detalles de la visita del funcionario del gobierno de Donald Trump.

¿Qué temas se tratarán con el Gobierno Noboa?

Rubio y Noboa abordarán temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado transnacional, migración, economía y comercio.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anticipó el miércoles nuevos "acuerdos" con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Estados Unidos "es un país que ha mantenido una ayuda constante en varios temas. (...) Vamos a ver muchos acuerdos más, que son fundamentales para la seguridad de nuestro país", dijo Reimberg a Teleamazonas.

El lunes, la canciller Gabriela Sommerfeld también indicó que "hay posibilidad" de que Washington instale una base militar en territorio ecuatoriano. Además informó que está en negociación un programa para acoger hasta 300 refugiados al año.

Otro de los puntos claves también será la ayuda para mejorar la capacidad del Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de Ecuador.

Rubio visitó por primera vez Ecuador en 2023 durante el Gobierno de Guillermo Lasso en su calidad de senador en ese entonces.

La llegada del Secretario de Estado se produce en medio de las tensiones por acciones militares de EE.UU. en el Caribe y el Pacífico contra carteles del narcotráfico, entre ello el Cartel de los Soles. Lo cual ha provocado disputas y cuestionamientos con Venezuela.