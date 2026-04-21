Alcalde Pabel Muñoz descarta sabotaje en la paralización del Metro de Quito

Pabel Muñoz dio a conocer cuál fue la causa de la paralización de la operación del Metro de Quito

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, descartó que la suspensión del servicio del Metro de Quito haya sido producto de un sabotaje y aseguró que el incidente respondió a una falla técnica puntual.

Durante una sesión del Concejo Metropolitano, este martes 21 de abril de 2026, el Burgomaestre explicó que inicialmente se analizaron todas las posibles causas, incluyendo la hipótesis de una intervención externa.

Sin embargo, tras las evaluaciones técnicas, se concluyó que el problema se originó en un 'switch'. El falló se produjo en la estación de Quitumbe.

Denuncia por paralización del Metro de Quito ingresa a Fiscalía

“Los trenes están muy bien, la vía está bien, el sistema de telecomunicaciones funciona bien, al igual que el sistema de señalética. El problema fue un switch, de los más de 200 que tiene el Metro de Quito”, dijo Pabel Muñoz

Tras la suspensión de la operación del Metro, el Alcalde fue quien sugirió la posibilidad de un sabotaje. “No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso la que puede haber sido que alguien terminó desconectando o incluso un sabotaje”, dijo el Muñoz durante su programa de rendición de cuentas ‘Frecuencia Quiteña.

Sin embargo, esa hipótesis fue descartada. Además, indicó que solicitó la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue el incidente.

La interrupción del servicio, ocurrida el 20 de abril, se convirtió en la más prolongada desde la entrada en operación del sistema de transporte subterráneo, con cerca de siete horas sin funcionamiento, lo que generó complicaciones en la movilidad de miles de usuarios en la capital.